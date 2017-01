Il Diavolo vuole mettere la coda tra Gabbiadini e una cessione solo all’estero. Il Milan si è fatto avanti per chiedere informazioni sulla questione attuale dell’attaccante bergamasco. La prossima avversaria degli azzurri vorrebbe arricchire il proprio parco in avanti con Manolo. A quanto pare il suo manager Silvio Pagliari ha avuto un contatto con i dirigenti meneghini promettendo di parlarne con Giuntoli. Il direttore sportivo azzurro, però, deve dare conto a De Laurentiis. Che vuole vendere Gabbiadini solo all’estero. Non ha alcuna intenzione di andare a rafforzare una diretta concorrente alla zona Champions. E poi conta soprattutto l’aspetto economico.

Come si legge sul “Roma”, per don Aurelio il ragazzo del ’91 vale venticinque milioni di euro e non lo vende a meno di venti. Proprio per questo motivo alcune squadre inglesi e tedesche ancora non hanno piazzato il colpo. Ad oggi, con il Milan in attesa del closing definitivo con i cinesi, non può permettersi di sborsare una cifra simile. Men che mai poi il patron partenopeo lo darebbe in prestito. Vuole fare l’affare il produttore cinematografico e quindi chi lo vuole deve portare i soldi che ha chiesto. D’altronde neanche è giusto pagare sempre più del previsto chi serve a Sarri e poi svendere i propri pezzi pregiati. Mancano ancora undici giorni alla fine del calciomercato invernale e l’unica società che si è fatta realmente avanti è stata il Southampton. Che, però, vorrebbe un po’ di sconto. Il Wolfsubrg per il momento resta in attesa di capire come vanno a finire le cose.