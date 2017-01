Il Southampton fa sul serio per Manolo Gabbiadini: i Saints sono la prima squadra ad aver presentato un'offerta al Napoli per ingaggiare l'attaccante. Tra cifra secca e bonus si arriverebbe a un totale di 19 milioni, ancora pochi secondo Aurelio De Laurentiis, ma secondo i bookmaker ci sono ottime possibilità che l'affare si concretizzi. Il Southampton resta favorito nella scommessa sulla prossima squadra di Gabbiadini e la quota sui biancorossi è scesa da 4,00 a 2,25 secondo i quotisti d'oltremanica. C'è anche la Fiorentina in corsa per Gabbiadini secondo le ultime voci: i viola sono stati subito inseriti in lavagna, ma per il momento rimangono indietro nel pronostico. Piazzati a otto volte la scommessa, assieme al Watford (in chiusura per Zarate proprio dai viola) e al West Brom.