La 24esima giornata di Serie A si apre stasera, alle 20.45, con la sfida tra Napoli e Genoa. Un'occasione per gli uomini di Sarri, che dovranno rinunciare allo squalificato Callejon, per non perdere contatto da Roma e Juventus ma anche per testare il proprio stato di forma a pochi giorni dalla grande sfida di Champions League contro il Real Madrid.



Trasferta proibitiva per gli uomini di Juric, che hanno raccolto la miseria di 2 punti nelle ultime 5 giornate, una sola vittoria nelle ultime 10 e si affideranno in attacco al solito Simeone, autore di 4 gol nelle ultime 5.