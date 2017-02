Marcelino Matuzalem, ex centrocampista tra le altre di Napoli e Genoa, ha parlato al Secolo XIX della sfida di questa sera al San Paolo, che metterà di fronte proprio rossoblu ed azzurri: "Il Napoli gioca un calcio pulito, fantastico - ha detto il brasiliano - In attacco viaggiano a mille, in campionato può arrivare al secondo posto e fare strada in Champions. Per il Genoa sarà dura ma guardate il Palermo: ha subito tanto ma alla fine non ha vinto solo per un errore del suo portiere. E quando ancora c'ero io pareggiammo al San Paolo con una grande punizione di Calaiò. Insomma è dura ma tutto può succedere".



Matuzalem si è poi soffermato sulla crisi che sta attanagliando il Grifone: "A questo Genoa - ha spiegato - mancano giocatori come me, Portanova, Antonelli e Kucka. Ma sono convinto che si salverà senza problemi. La squadra mi sembra buona ed ha anche un ottimo allenatore".



Il mediano brasiliano, attualmente accassato in Serie D, racconta dei suoi trascorsi in rossoblù: "Due anni belli, intensi. Con una buona squadra, mi ricordo di grandi giocatori come Gilardino e Perin. I tifosi mi hanno subito voluto bene. Segnai anche un gol, un po' casuale, nel derby. Fu un gol importantissimo perché eravamo andati sotto ma quella partita non potevamo perderla".