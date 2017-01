Il primo a rientrare al centro sportivo di Castel Volturno dopo l'esperienza in Coppa d'Africa sarà Faouzi Ghoulam. Il venticinquenne esterno sinistro franco-algerino, eliminato dopo il 2-2 dell'Algeria con il Senegal del collega azzurro, Koulibaly, è atteso tra domani e giovedì in sede: le sue condizioni saranno valutate una volta rientrato in gruppo, ma il suo impiego nella partita con il Palermo, in programma domenica alle 20.45 al San Paolo, allo stato sembra molto difficile. E complessa è anche la trattativa per il rinnovo del contratto di Ghoulam con il Napoli (scadenza 2018): l'intesa sull'ingaggio non è stata ancora raggiunta e i presupposti non sono dei migliori. I giocatori azzurri ancora impegnati in Coppa d'Africa sono due: Koulibaly, che s'è qualificato con il Senegal ai quarti, e poi El Kaddouri, in corsa per il prossimo turno con il Marocco.