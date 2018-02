Terribili notizie per il Napoli: Faouzi Ghoulam si è infortunato gravemente al ginocchio destro durante la seduta di allenamento a Castelvolturno. Ghoulam sarà visitato oggi stesso dal Professor Mariani a Villa Stuart, per lui si teme la frattura della rotula. Questo il comunicato ufficiale del club azzurro: "Infortunio oggi per Faouzi Ghoulam a Castelvolturno. Durante la seduta di allenamento, il difensore azzurro si è infortunato al ginocchio destro. Ghoulam sarà visitato oggi stesso dal Professor Mariani a Villa Stuart. Per lui si sospetta la frattura della rotula". Secondo Massimo Ugolini di Sky Sport, “Ghoulam non avrebbe ricevuto contrasti in allenamento ma si sarebbe accasciato a terra mentre correva. Bisognerà aspettare la diagnosi ufficiale per i tempi di recupero”.