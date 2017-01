Faouzi Ghoulam via in questo mese di gennaio per partecipare alla Coppa d’Africa con la sua nazionale algerina. Speriamo, però, che torni per giocare nel Napoli al termine della competizione. Sì perché il terzino sinistro partenopeo è diventato l’oggetto del desiderio di alcuni grandi club europei. Tra cui il Real Madrid e il Bayern Monaco. Proprio così. Le big internazionali stanno guardando con attenzione al calciatore di proprietà del Napoli. Sulla corsia mancina viene ritenuto uno dei più forti nel suo ruolo ed è per questo che il Real, dopo aver avuto il via libera dal Tas per poter fare acquisti, ci ha messo gli occhi addosso. A riportarlo sono alcuni quotidiani iberici. Che parlano addirittura di un possibile scambio con Fabio Coentrao che con Zidane proprio non riesce a fare la differenza. Ghoulam andrebbe a sostituire Marcelo che praticamente le gioca tutte.

Al suo posto il Real non utilizza Coentrao ma Nacho, centrale cercato nel recente passato anche dalla Roma, che si è riciclato laterale, ma di emergenza, appunto, si è trattato. Naturalmente il Real ci metterebbe poco a convincere Ghoulam e il suo entourage. Sul piatto, oltre ai soldi per il Napoli, ci sarebbe un contratto di quattro milioni di euro a stagione. Una cifra blu che Faouzi si sogna con De Laurentiis. Non solo il Real. C’è anche Ancelotti con il suo Bayern a mettere paura a Sarri. Ci sarebbero 45 milioni pronti per il cartellino. Una bella cifra che, però, verrebbe rifiutata per gennaio. Al massimo se ci sarà qualche trattativa se ne riparlerà a giugno prossimo visto e considerato che il Napoli è impegnato nel suo campionato per conquistare la zona Champions e per battere il Real....