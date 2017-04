Il Napoli si prepara alla prossima stagione senza Faouzi Ghoulam. Il trasferimento del giocatore all'Atletico Madrid sembra ormai cosa fatta, e per questo motivo Sarri sta già testando la squadra facendo a meno dell'algerino. Una cessione che potrebbe fruttare 20 milioni di euro nelle casse del Napoli.



Strinic è il diretto erede di Ghoulam, e le ottime prestazioni messe in campo quando è stato chiamato in causa rendono ottimista allenatore e società per il futuro. Basti pensare che schierato contro la Lazio, la difesa azzurra non ha subito gol all'Olimpico, e infatti contro l'Udinese Ghoulam sarà in panchina. Prove d'addio quindi, ma il Napoli è coperto.