Giornata memorabile per il terzino sinistro del. Dopo l'esito positivo degli accertamenti di questa mattina, che parlano di un possibile recupero per la doppia sfida dei sedicesimi di Europa League contro il Lipsia, questa sera il calciatore del club partenopeo è stato eletto miglior giocatore algerino dell'anno solare 2017. A premiare Ghoulam, ospite d'eccezione in occasione della cerimonia organizzata dal quotidiano Le Butuer. Ghoulam eredita il premio dal calciatore del, vincitore delnel 2016.Nel frattempo, sono arrivate subito le congratulazioni da parte della società con un video su Twitter in cui alcuni compagni si complimentano con Ghoulam. Tra gli "attori" Reina, Insigne, Koulibaly, Sepe, Mertens, Zielinski e il connazionale Ounas.