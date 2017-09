Secondo quanto riporta da La Gazzetta dello Sport, Allan Marques potrebbe proseguire il suo rapporto con il Napoli. Il centrocampista brasiliano infatti ha avviato con il club le trattative per il rinnovo di contratto, prolungando di 2 anni rispetto all'attuale scadenza, ossia dal 2019 al 2021. Si lavorerà anche per un aumento dell’ingaggio, da 1,4 milioni attualmente percepiti a 2 milioni di euro. Il centrocampista in estate era stato seguito da club di Premier come Watford e Stoke City ma De Laurentiis l’ha sempre ritenuto incedibile.