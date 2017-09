Dopo il successo all’Olimpico contro la Lazio, il Napoli ha già ripreso gli allenamenti a Castelvolturno in vista del match di Ferrara contro la Spal, in programma sabato alle ore 18 per la sesta di Serie A. Seduta mattutina con la squadra divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio a Roma, hanno svolto lavoro rigenerante in palestra. Per gli altri uomini della rosa attivazione e a seguire partitina 8 contro 8. Differenziato per Chiriches, come da programma. Domani, dopo l'allenamento di mattina, prevista la partenza per Ferrara.