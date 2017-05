Neanche il tempo di brindare alla vittoria con l'Inter, che il Napoli è già tornato in campo in vista della partita di sabato con il Cagliari al San Paolo (ore 18). Allenamento mattutino, per la squadra di Sarri, con un piccolo problema per Hamsik: il capitano, sofferente già prima della partita con il Sassuolo, s'è limitato a un ciclo di terapie. Il resto del gruppo è stato diviso in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato a San Siro e più intenso per gli altri. Domani seduta pomeridiana.