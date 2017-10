L'esterno del Napoli Emanuele Giaccherini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di radio Kiss Kiss: "Roma-Napoli sarà una partita difficile per entrambe le squadre ed entrambe vorranno vincerla. Proveremo ad imporre il nostro gioco per portare a casa i 3 punti. Forse nessuno si sarebbe aspettato che a questo punto fossimo in testa da soli, ma siamo solo all’inizio e ci sono tante sfide ancora da affrontare. Si sta bene lì in vetta, c’è grande entusiasmo e vogliamo restarci. La Juventus è abituata a vincere tutti gli anni, ma vincere uno scudetto qui... non oso immaginare cosa potrebbe essere. Mertens? Siamo contenti sia tra i candidati al pallone d’oro. Con lui ho un grandissimo rapporto, se lo merita. Ma non è l’unico di questa squadra che potrebbe essere tra quei 30”