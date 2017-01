In casa Napoli c'è un calciatore che proprio non riesce a trovare spazio. Si tratta di Emanuele Giaccherini che in tutto il girone di andata non è mai partito titolare. Giusto qualche spezzone di gara. Ecco, quindi, che vista la richiesta della Lazio, si potrebbe pensare di lasciarlo andare via a gennaio. Giuntoli, però, lo ritiene indispensabile. E soprattutto se dovesse essere ceduto El Kaddouri, non ci sarebbe una alternativa a Callejon. Che le sta giocando tutte ma non può esagerare fino a maggio prossimo. Al momento, quindi, Giaccherini non si muove dal Napoli.