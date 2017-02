Emanuele Giaccherini si candida per la sostituzione dello squalificato Callejon nel tridente che domani affronterà il Genoa al San Paolo. Stando alle dichiarazioni di Sarri su Pavoletti, "avrebbe bisogno di minuti in campo, ma noi non possiamo sempre concedere minuti a chi non è ancora al top", la soluzione prescelta sembra ancora quella di un tridente leggero: Giaccherini-Mertens-Insigne. Non saranno della partita Tonelli e Strinic, oggi entrambi protagonisti di un lavoro differenziato.