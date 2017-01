Il Napoli cerca con insistenza un terzino, in particolar modo in vista della prossima stagione. Secondo quanto rivela l’edizione odierna del Mattino, sarebbe a buon punto il discorso con l’Atalanta per Conti: sul giovane terzino il Napoli è in vantaggio rispetto a Milan e Chelsea ma a gennaio il terzino non si dovrebbe muovere da Bergamo.

Layun sarebbe una valida alternativa: il classe ‘88 in forza al Porto, messicano di nascita, ha anche il passaporto spagnolo. Borussia Dortmund e Inter sono in concorrenza con il club di De Laurentiis.