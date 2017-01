Il Napoli ha annunciato che alle 12 di giovedì Arek Milik, attaccante polacco operato ai legamenti del ginocchio sinistro a ottobre, sarà sottoposto a una visita di controllo a Villa Stuart, a Roma, dal professor Mariani. Quella di giovedì sarà il terzo esame dal giorno dell'operazione, eseguita da Mariani stesso il 10 ottobre: il percorso di riabilitazione è andato oltre più rosea aspettativa e Milik, se i progressi saranno confermati, potrebbe addirittura essere convocato per la partita di domenica con il Pescara. Magari per respirare dalla panchina l'aria del San Paolo e di un impegno ufficiale dopo tre mesi di assenza. Una sorta di premio: per rivederlo in campo, invece, è più probabile la successiva gara con il Milan a San Siro (sabato 21 gennaio).