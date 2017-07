Secondo il Corriere di Bologna, rinforzo per il centrocampo rossoblù potrebbe essere Alberto Grassi dal Napoli più di Perparim Hetemaj. E non solo perché il procuratore del finlandese è Daniele Piraino, l’agente di Amadou Diawara, con il quale il Bologna ha chiuso tutti i rapporti dall’estate passata. Grassi, in prestito all'Atalanta nell'ultima stagione, nel 4-2-3-1 potrebbe trovare collocazione migliore, più da mediano, rispetto ad Hetemaj, che negli anni di Chievo ha sempre fatto la mezzala. Grassi ha già espresso la sua preferenza per il Bologna.