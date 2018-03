Dopo il caso scatenato dal suo "rifiuto" a trasferirsi al Napoli a gennaio, nonostante il viaggio in Italia per sostenere le visite mediche di rito, torna a far parlare di sé l'attaccante classe '93 Amin Younes. Il calciatore tedesco è stato messo fuori rosa per due settimane e retrocesso nella formazione riserve per aver rifiutato la richiesta del suo allenatore Erik ten Hag di entrare in campo nel corso del match di campionato con l'Heerenveen. "Volevo premiare Amin per la sua ultima apparizione e per aver lavorato duro in allenamento, ma poco prima del fischio finale lui ha ritenuto che la sua presenza in campo non fosse più necessaria. Naturalmente sono io il capo e volevo che entrasse. Gli parlerò di questo, penso che lui debba entrare in campo se io lo voglio, ma lui pensava che la sua presenza non fosse più necessaria", ha dichiarato il tecnico del Lancieri a Fox Sports.



Se per le prossime due settimane Younes non sarà a disposizione della prima squadra, molto meno chiaro il suo futuro. A giugno il calciatore si libererà a parametro zero e il Napoli è intenzionato a far valere il contratto già firmato e che sarà effettivo a partire dal prossimo 1° luglio. Non è ancora chiaro se il diretto interessato deciderà di rispettare o meno questi accordi, anche alla luce del fatto che dalla Germania sono insistenti che vogliono il Bayern Monaco dietro i tentennamenti del ragazzo.