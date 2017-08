Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha parlato a Premium Sport dopo il 2-0 al Nizza: "Questa qualificazione Champions la sentiamo nostra, ce la siamo meritata. Qualcuno ha criticato il mio stato di forma dell'inizio di campionato? Non mi preoccupo: io sto bene, abbiamo fatto tre vittorie senza subire gol. La nostra forza è che quest'anno siamo rimasti tutti assieme, ci conosciamo meglio e siamo più consapevoli. Anche l'anno scorso abbiamo fatto un grande girone di Champions e siamo arrivati terzi in campionato facendo 86 punti: quest'anno sarà diverso, vogliamo lottare per il vertice in campionato e confermarci come una grande realtà anche in Europa. Il nostro gioco sembra facile, sembra che lo conosciamo a memoria e il merito è di Sarri: proviamo questi schemi almeno tre o quattro volte alla settimana e dopo anni di lavoro ora certi meccanismi sono ben chiari nella nostra testa".