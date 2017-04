Marek Hamsik, autore di un altro gol con la Juve e ormai a meno 3 dal record di Maradona (115 contro 112), non riesce proprio a esultare: "Siamo delusi. Anche ieri come domenica abbiamo fatto una buona prestazione, ma non siamo riusciti a gioire: in campionato abbiamo preso soltanto un punto e in Coppa la vittoria non è stata sufficiente", ha detto il capitano del Napoli attraverso il proprio sito ufficiale. "Ringraziamo i nostri tifosi per la fantastica atmosfera. Domenica ci attende una partita molto importante con la Lazio. Il nostro obiettivo è arrivare al secondo posto per avere la certezza della Champions. Lotteremo fino alla fine". La Roma è in vantaggio di 4 punti.