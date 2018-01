Il Napoli supera anche l'esame Atalanta e prosegue nella sua marcia verso lo scudetto, ormai una parola che non è più tabù nel capoluogo campano. Recatosi alla mostra "Il Napoli nel Mito" al MAAN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli) per consegnare la maglia con cui ha superato il record di Maradona (116 gol in azzurro), il capitano Marek Hamsik ha parlato dei trofei nella teca: "C'è sempre spazio per aggiungerne altri - riporta La Gazzetta dello Sport - Dopo venti giornate siamo in testa e quindi ci crediamo anche perché ora ci aspettano una serie di partite facili, almeno sulla carta. Giocheremo tre gare in casa nelle prossime quattro e proveremo ad accelerare. Il nostro stadio è una fortezza".



IL NO DI VERDI - Ferita ancora aperta a Napoli il rifiuto di Simone Verdi, che ha preferito restare a Bologna. Hamsik lancia la sfida: "Domenica sentirà il San Paolo".



JUVE - Rivale principale per il titolo la Juventus, il capitano del Napoli spiega: "Con la Juve sarà guerra di nervi fino alla fine, da ora ogni vittoria vale tanto. Non so se sarà decisivo lo scontro diretto perché è ancora lontano".



IL RECORD - Non poteva mancare per Hamsik un accenno al record del Pibe, ora stracciato: "La gente me lo ripete ogni giorno, io forse debbo rendermene ancora bene conto. Ho giocato a Napoli gran parte della mia carriera, sono felice di questo traguardo e vorrei regalare ai nostri tifosi un'altra, e più grande, soddisfazione".



MATURITA' - Squadra matura per lo scudetto, lo dimostra la vittoria sofferta con l'Atalanta: "Temevamo molto la trasferta di Bergamo ed abbiamo vinto rischiando poco. È un bel segnale, come il ritorno al gol di Mertens che è importante per lui e per noi".



MERCATO - Infine un commento sulle voci di mercato che riguardano il Napoli, alla ricerca di rinforzi sugli esterni offensivi: "La rosa è ampia, chi ha giocato meno ha però sempre risposto bene, la squadra è pronta ad andare avanti così fino alla fine poi vedremo che cosa farà la società".