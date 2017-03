La sosta delle Nazionali ha seminato terrore azzurro: prima l'infortunio di Reina con la Spagna e poi il problema muscolare che ha costretto Hamsik a lavorare a scarto ridotto per l'intera settimana precedente con la Nazionale slovacca. Momenti tesi, in vista delle due partite con la Juve, ma il peggio è passato. E' il capitano in persona a raccontarlo attraverso il proprio sito ufficiale: "L'infortunio muscolare non è nulla di grave: mi rimetterò subito a lavoro insieme con i miei compagni del Napoli". Già oggi, alla ripresa della preparazione, proprio come Reina: recuperati entrambi. "Da quando è cominciato il raduno, però, non ho completato neanche un allenamento - continua Hamsik -, e così, non essendo al cento percento per la partita con Malta, d'accordo con l’allenatore abbiamo deciso di non rischiare dall’inizio. Comunque, sono contento di essere riuscito a dare lo stesso una mano alla squadra. Sono tre punti fondamentali”.