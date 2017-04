Il centrocampista del Napoli Marek Hamsik ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport parlando anche della rincorsa al secondo posto occupato dalla Roma. Queste le sue dichiarazioni:



"Sono padroni del loro e del nostro destino, perché cinque punti, per superarli e prenderci il secondo posto, non sono pochi. Ma noi ci crediamo".



Come si fa a capovolgere questa situazione?

"Cominciamo a vincerle tutte o almeno sei, poi vediamo se la Roma sarà capace di tenere questo ritmo. Pronostici non ne faccio, ma speranze ne ho. Sarà uno straordinario finale, con i giallorossi chiaramente in vantaggio".