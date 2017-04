Marek Hamsik non si nasconde: "Mi dispiace per l'errore sul gol del pareggio con il Sassuolo". Sì, dalle colonne del suo sito web ufficiale, il capitano del Napoli sottolinea la sua amarezza per il colpo di testa verso Reina che ha servito a Berardi l'involontario assist dell'1-1. "Per fortuna la rete di Milik ha evitato la sconfitta. Abbiamo avuto varie occasioni, ma ci è mancata un po' di fortuna. Come dimostrano anche i legni colpiti. Purtroppo abbiamo perso due punti ma continueremo a lottare ancora per il secondo posto: mancano ancora cinque partite alla fine del campionato".