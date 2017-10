Marek Hamsik a meno uno da Diego Armando Maradona. Il centrocampista del Napoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per tre a zero contro il Cagliari.



Quanto ti mancava quel gol? Quanto è stato bello festeggiare con la gente?

Fare gol è sempre bello, ancora più bello è vincere sempre ed è quello che stiamo facendo. Sono contento di questo.



Sarebbe ancora più bello raggiungere Maradona, adesso lontano solo 1 gol. Quanto ci tieni?

Ci tengo, ma non è una cosa impossibile, ormai ci siamo. Quando arriverà arriverà, non è questo il punto, il punto è che la squadra sta andando alla grande. Siamo partiti con il piede giusto in questo Campionato, 7 vittorie su 7 è tanta roba.



Questo è il Napoli più forte e più bello nel quale hai giocato?

Sicuramente sì, l’ho detto e lo ripeterò. Ora siamo veramente diventati una squadra che vuole sempre giocare a calcio e abbiamo fatto divertire anche oggi il pubblico.



Loro sognano lo Scudetto. Quest’anno può essere davvero l’anno giusto?

Lo stiamo dicendo, siamo consapevoli della nostra forza, stiamo continuando con i risultati da gennaio 2017. Però è ancora lunga, ancora troppe partite, ottobre sarà veramente decisivo, abbiamo tante partite di spareggio.



Adesso la Nazionale, poi Roma, City e Inter.

Sicuramente ci diranno qualcosa queste partite, sono con le nostre rivali, veramente sarà una settimana tosta, la dovremo preparare bene.