Prima i saluti a Pepe Reina, poi la carica in vista delle ultime tre partite della stagione, per cui il Napoli sogna ancora lo scudetto. Marek, capitano della squadra allenata da Maurizio Sarri, ha pubblicato un post sul suo account Instagram in cui ha voluto dire addio al portiere spagnolo, che andrà al Milan a parametro zero e ieri ha organizzato una cena per salutare gli azzurri: ", per il tuo modo di vivere lo spogliatoio e le partite, sempre pronto per qualsiasi scherzo. Ti faccio un grande in bocca al lupo per la tua nuova avventura. Grazie per tutti questi anni con te e con questa maglia. Noi compagni e questa città non ti dimenticheremo. GRANDE PEPE TVB UN ABBRACCIO FORTE".Hamsik ha poi rilanciato la sfida sudetto alla Juventus: "Mancano ancora tre partite e. SEMPRE E COMUNQUE FORZA NAPOLI".