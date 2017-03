Il capitano del Napoli Marek Hamsik è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid: "Non siamo una squadra che sa gestire, dobbiamo andare in campo e attaccare, stando attenti perché siamo indietro di due reti. Non immagino la partita perfetta, ma in casa non sbagliamo quasi mai. Loro sono pericolosi e hanno tecnica, lo sappiamo. E' un grande evento, non dobbiamo avere pressioni ma carica contro una squadra di questo tipo, la più titolata di tutte. Dovremo godercela noi e il pubblico, sarà speciale, non vedo l'ora di scendere in campo. Ho fatto tante partite importanti, ma sarà una di quelle che non dimenticheremo: se l'aspetta tutta la città, l'urlo dei tifosi si sentirà fino a Torino...



Meno pressione rispetto agli ottavi col Chelsea? Siamo sotto e vogliamo fare bella figura, puntiamo a passare ma non sarà semplice. Andremo spensierati, per giocarcela.



Maradona? Lo apprezziamo molto, vederlo è sempre una gioia, ora è il ritorno e aspettiamo l'aiuto dei tifosi che sono speciali e ci daranno una grande carica, saranno il 12esimo uomo in campo.



La vittoria di Roma? E' stata molto importante, ci serviva per la classifica e ora abbiamo accorciato per il secondo posto, la lotta è aperta e vogliamo tornare in Champions".