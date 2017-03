Marek Hamsik insiste e va in pressing. E dopo aver lanciato una prima sfida alla Roma subito dopo la partita con il Crotone, anche oggi, a mente fredda, il capitano azzurro ribadiice i concetti attraverso il suo sito ufficiale: "Dopo la delusione di martedì con il Real non era facile restare concentrati, e abbiamo dimostrato carattere meritando la vittoria con il Crotone. Ringrazio i tifosi per la grandissima atmosfera che hanno creato e per il sostegno. Il ritardo sulla Roma è di due punti, ma noi combatteremo ancora di più perché vogliamo il secondo posto e la qualificazione diretta alla prossima Champions". Poi, il finale: "La doppia sfida con la Juve di aprile sarà interessante, ma noi pensiamo alla prossima partita con l'Empoli".