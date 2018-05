Archiviato questo campionato, Marek Hamsik lancia già la sfida alla Juventus per il prossimo. Dal suo sito personale, il capitano del Napoli spiega: "Avrei preferito che il mio gol fosse decisivo, invece contro il Torino è arrivato un solo punto e il sogno si è dissolto. Quest’anno abbiamo dimostrato la nostra forza, siamo tra i migliori club del campionato: è una buona base per lottare per il titolo l’anno prossimo. Il gol di ieri lo dedico ai nostri grandissimi tifosi che voglio ringraziare per il grande incoraggiamento che ci hanno dato. Durante la stagione abbiamo mostrato un grande calcio, abbiamo vinto tante partite e siamo anche stati al comando della classifica. C’è dispiacere per non aver vinto lo scudetto".