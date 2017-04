Elseid Hysaj, difensore del Napoli e della Nazionale albanese, ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, in vista della partita di sabato a San Paolo con l'Udinese.



LAZIO E CHAMPIONS - "Una bella vittoria, molto pesante, importante in chiave Champions. Ma soprattutto abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. Maturo per grandi traguardi: stiamo continuando a crescere, la direzione è giusta. Speriamo di proseguire anche l'anno prossimo".



LA DIFESA - "Per la difesa è bello non prendere gol, e con la Lazio è stato bello vincere senza incassare reti. Sarebbe bello anche essere la migliore difesa della serie A: con un attacco del genere, in grado di segnare in ogni momento, blindare la difesa è fondamentale



L'OSSESSIONE - "Il secondo posto è il nostro primo pensiero: dalla mattina alla sera. Sarebbe bellissimo, e anche se in pochi ci credono, noi ci crediamo. Pian piano ci arriveremo: abbiamo tutti voglia di Champions League"



L'UDINESE - "loro sono una squadra ben messa, ben allenata, ma noi dobbiamo continuare sulla nostra strada e vedere cosa accadrà di partita in partita".



JUVE, REAL E SOGNI - "La Juve ha battuto il Barça? Fermarla in campionato e in Coppa ci ha dato motivazioni: siamo un grande gruppo. siamo una famiglia, e lo abbiamo fatto vedere anche in occasione di queste die sfide. Il Real? Cristiano Ronaldo è tanta roba, io ho cercato di fermarlo e sono felice che non abbia segnato contro di noi. Per 50 minuti siamo stati noi a giocare e non il Real, che ieri ha battuto il Bayern con due gol di CR7, ma dobbiamo migliorare qualcosa che potrebbe cambiare la nostra vita. Lavoriamo per vincere, sono carico dentro per vincere qua e festeggiare insieme con la nostra gente. Che muore dalla voglia. Ormai siamo una grande squadra, con grandi giocatori che crescono. Me compreso: con l'aiuto dello staff e del mister arriveremo in alto".



LO SPETTACOLO - "Noi ci divertiamo a giocare bene, a fare spettacolo: il calcio è un gioco, una passione, non è un lavoro. Lo fai da piccolo ed è un sogno: l'importante è essere felici quando cominci a giocare e quando finisci".



I PICCOLETTI - "Il tridente leggero? Noi dobbiamo stare attenti dietro e poi ci pensano quei tre piccoletti davanti. E anche i ragazzi che sono in panchina. Insigne? In allenamento fa sempre il fenomeno, ma ogni tanto gli diamo qualche pedata e così si rilassa! Comunque è bellissimo giocare con questi giocatori così forti".