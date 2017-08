Hysaj, difensore del Napoli, ha parlato a Premium Sport della partita che il Napoli giocherà contro il Nizza: ''Secondo me è importante passare questo turno per il gruppo, in questo inizio stagione. Entriamo in campo concentrati pensando che stia 0-0. Stiamo lavorando da tre anni sulla mentalità, sappiamo che è una squadra forte e dobbiamo temerli, non rilassarci''.