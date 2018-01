In un'intervista concessa a Roma, il terzino del Napoli e della nazionale albanese Elseid Hysaj ha parlato della possibilità di restare a lungo nel club partenopeo: "Resterebbe a vita? Sì sicuramente. Me lo sono immaginato così e così è. Si sta benissimo, è una grande città. Clausola a 50 milioni? È una valutazione loro. Non lo decido io il prezzo. Sembrano tantissimi, vedendo il calcio come sta andando. Devo pensare a me e poi se arriverà qualcuno vedremo che cosa accadrà". In conclusione, sul duello scudetto con la Juventus, ha affermato: "Per ora siamo noi i primi, si sa, però, che la Juve è sempre stata la più forte. Bisogna pensare solo a noi stessi, vincere partita per partita e fare i conti alla fine".