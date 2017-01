Il difensore del Napoli, Elseid Hysaj, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono convinto che sarà un anno bellissimo: daremo grandi soddisfazioni ai nostri tifosi. Al di là del calcio che riusciamo a esprimere, grazie a Sarri, stiamo crescendo anche mentalmente". Poi, occhi puntati sull'attacco: "Con l'arrivo di Pavoletti e il ritorno di Milik saremo una bella squadra da battere. Sono contento per Arek: ritrovarlo in gruppo è importante". Domenica arriva il Pescara, ma Hysaj si sofferma soprattutto sul sogno Real: che effetto le farà marcare Cristiano Ronaldo? "Come quando sei bambino, non sai se crederci o no. Sono sogni che si realizzano, proprio come giocare con il Real: speravo di pescarala al sorteggio, non vedo l'ora di vivere questa sfida".