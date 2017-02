A pochi minuti dal fischio d'inizio di Real Madrid-Napoli, Elseid Hysaj ha parlato a Premium Sport: "Ora è arrivato il momento di giocare, in questi minuti cerchiamo di concentrarci per iniziare nel miglior modo possibile. Ogni squadra ha le sue qualità, noi dovremo giocare con personalità anche qui. Speriamo di scendere in campo come fosse una gara di Serie A, ma con maggiore convinzione ed evitando errori".