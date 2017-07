Hysaj ha parlato a Radio Kiss Kiss del mercato del Napoli: ''Ci serve entusiasmo in questo ritiro per riprendere subito in vista del prossimo campionato. Siamo rimasti tutti insieme, cercheremo di far capire subito il nostro gioco anche ai nuovi per fare qualcosa di grande. Faremo il massimo per vincere qualcosa. Ounas? Chi arriva in questa squadra viene accolto subito come se già facesse parte del gruppo. E' un grande giocatore e diventerà ancora più forte, dobbiamo farlo inserire nei nostri meccanismo di gioco. Mario Rui? E' una grande persona e un grande giocatore. Spero arrivi a Napoli perchè potrebbe darci una grande mano''.