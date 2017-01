Vlad Chiriches salterà la partita di domani con lo Spezia in Coppa Italia. Il giocatore romeno, reduce dall'infortunio muscolare con la Fiorentina, tornerà domenica in campionato con il Pescara: al suo posto, aggregato il difensore della Primavera classe '98, Milanese (prima convocazione assoluta). Fuori dall'elenco anche lo squalificato Mertens. Domani in panchina, a guidare la squadra, ci sarà il vice di Sarri, Francesco Calzona detto Ciccio: il tecnico azzurro, infatti, deve scontare due turni di squalifica rimediati un anno fa dopo la lite con Mancini in occasione di Napoli-Inter.

Questo l'elenco ufficiale dei convocati: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Hysaj, Maksimovic, Lasicki, Milanese, Tonelli, Maggio, Strinic, Allan, Rog, Diawara, Hamsik, Jorginho, Zielinski, Giaccherini, Callejon, Pavoletti, Lorenzo Insigne, Gabbiadini.