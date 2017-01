In città ormai non si pensa ad altro. Lo scopo di tantissimi tifosi del Napoli è accaparrarsi un volo per poter arrivare a Madrid e assistere alla partita del Bernabeu tra il Real e gli azzurri. Alcune agenzie stanno organizzando i charter ma di base non sono assicurati i biglietti per l’ingresso allo stadio. Si va dai 390 euro ai 500 ma poi bisogna trovare il ticket.Dunque sarà una vera e propria caccia ai biglietti. Non solo charter. C’è chi vuole raggiungere la capitale spagnola da solo. Ecco, quindi, che in tanti partono facendo due scali. C’è chi andrà a Fiumicino, scenderà a Zurigo e poi si imbarcherà per Madrid. Il costo si aggira intorno ai 220 euro andata e ritorno solo che si farà un giro per l’Europa. Hanno avuto molte difficoltà quelli che avevano prenotato i voli Iberia e Ryanair partenza da Napoli ma al momento di pagare è cambiata la tariffa. I portali di riferimento si sono bloccati per le tante richieste ricevute.

Secondo Trivago anche per quanto riguarda gli alberghi il Napoli è stato meno fortunato della Juventus in vista degli ottavi di finale di Champions. Per gli azzurri la trasferta madrilena rappresenta un vero e proprio evento, ma per dormire a Madrid la notte della gara in un hotel nel raggio di 2 chilometri dal Santiago Bernabeu si spenderà fino a 180 euro a camera a notte. Più fortunati i bianconeri che potranno pernottare a poca distanza dallo stadio ad una cifra media di 66 euro per camera doppia. A Madrid chi vorrà arrivare il giorno prima dell’attesa gara e dormire ad una distanza massima di 2 chilometri dalle maestose gradinate del Santiago Bernabeu, pagherà una tariffa media di 156 euro. Il vero aumento però si registra nella notte della partita, con listini medi di 180 euro, più alti del ben 25% rispetto alla media di febbraio della capitale spagnola.