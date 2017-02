Gennaro Iezzo, ex calciatore del Napoli, amico e collega ai tempi di azzurri di Fabio Quagliarella, è intervenuto sulla vicenda di stalking di cui è stato vittima anni fa l'attaccante della Samp. "La giustizia ha fatto il suo corso ed è giusto che questo personaggio paghi", ha detto Iezzo a Radio Marte. La persona in questione è l'ex ispettore della Polizia Postale, Raffaele Piccolo, condannato per stalking dal Tribunale di Torre Annunziata a 4 anni e 8 mesi di reclusione, al risarcimento dei danni e all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. "Non vi nascondo che all'epoca anche a casa mia sono arrivate lettere d'accusa e così mi rivolsi allo stesso poliziotto, considerando che era in contatto con Fabio. Comunque, per quanto mi riguarda fu una toccata e fuga: non arrivò più nulla e la vicenda finì nel dimenticatoio", ha raccontato Iezzo.