Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli ai tempi della promozione in A, ha analizzato a Crc la partita di Pepe Reina con la Juve, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. A cominciare dal primo gol di Higuain: "Il pallone è passato tra le gambe del difensore e non dovrebbe mai passare, però ho visto Reina poco reattivo. In realtà l'ho visto poco reattivo lungo l'intero arco della partita: probabilmente il problema al polpaccio ha pesato". Reina era reduce da un'elongazione al soleo della gamba destra, rimediato in Nazionale, che tra l'altro l'aveva escluso anche dalla prima partita con la Juve domenica in campionato.