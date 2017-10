Il commissario tecnico del Brasile Tite arriverà in Europa nelle prossime settimane, e farà un salto anche in Italia per vedere da vicino i progressi dei due centrocampisti del Napoli Allan e Jorginho.



lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che aggiunge: "Il Brasile è un sogno per Allan, mentre per Jorginho lo è un po' meno visto che ha per prima cosa detto di sì all'Italia di Conte, Il 10 novembre, a Lille, è prevista un'amichevole con il Giappone e il Ct ha già lasciato intendere che proverà una nazionale sperimentale. Ecco, potrebbe essere quello il giorno della verità, per comprendere se Allan e Jorginho possono ancora sperare di poter prendere parte al prossimo Mondiale".