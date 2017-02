L'allarme è rientrato anche ufficialmente: "Hysaj ha svolto allenamento completo con la squadra", il passaggio saliente del resoconto del Napoli in merito della seduta pomeridiana andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno. La penultima in sede: domani, infatti, la squadra di Sarri volerà alle 15 da Capodichino verso Madrid, dove ad attenderla troverà Diego Armando Maradona. Dunque nessun problema per l'esterno albanese e soltanto un po' di suspance dopo il pestone rimediato ieri: mercoledì sarà regolarmente in campo con il Real. Tonelli, infortunato e comunque escluso dalla lista Champions, partirà insieme con il gruppo.