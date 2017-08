"La felicità è anche questa", sarebbe la frase scappata a Pepe Reina decisamente commosso nel post-partita. Il portiere, riferisce la radio ufficiale del club, Kiss Kiss Napoli , è combattuto dopo aver visto la bella reazione dei tifosi nei suoi confronti dopo la gara con l'Atalanta. Il portiere non sa quale sarà il suo futuro e il Napoli fa sapere che il portiere non si muoverà non essendoci i tempi per un sostituto. Chiusura totale quindi da parte del club di De Laurentiis alla possibile cessione di Reina al Psg negli ultimi giorni di mercato.