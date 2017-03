Marko Rog è stato convocato in Nazionale. Il C.t. croato Cacic lo ha inserito nell'elenco dei giocatori che saranno impegnati nella sfida con l'Ucraina, valida per le qualificazioni mondiali e in programma il 24 marzo a Zagabria, e nell'amichevole con l'Estonia in agenda il 28 marzo a Tallin, in trasferta.