Fermo ai box dopo l'operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, Arkadiusz Milik fa parlare di sè per un gesto di grande generosità.



CONNAZIONALE - Come riporta CalcioNapoli24, il centravanti polacco ha voluto aiutare Konrad Nowak, centrocampista classe '94. Milik, saputo che il giovane connazionale è rimasto vittima del suo stesso infortunio, ma senza disponibilità economica per operazione e riabilitazione, non ci ha pensato due volte a pagare di tasca propria l'intervento a Villa Stuart e le cure necessarie (20mila euro) perchè Nowak torni il più presto possibile in campo.



CUORE D'ORO - Un gesto che ha inevitabilmente avuto una grande eco mediatica in Polonia. Una dimostrazione di grande umanità da parte di un giocatore che per la seconda volta in un anno è protagonista di un infortunio di grave entità. Konrad Novak, centrocampista del Gornik Zabrze, ha ora un motivo in più per tornare in campo più forte di prima: rendere orgoglioso il suo nuovo supporter.