Il Napoli non smette mai di lavorare per il futuro. Dopo gli acquisti del diciassettenne Zerbin dal Gozzano, del diciottenne Leandrinho dal Ponte Preta e del diciannovenne Delly Marie-Sainte dal Prato, il club azzurro ha cominciato a seguire con un certo interesse uno dei nuovi gioielli dell'infinita fabbrica Atalanta, Emmanuel Latte Lath, diciottenne attaccante che s'è messo in luce nel settore giovanile di Zingonia, tanto da essere convocato sei volte da Gasperini in prima squadra: tre in campionato e tre in Coppa Italia. Con un marchio indelebile e prestigioso sul carnet.



BIGLIETTO DA VISITA - Proprio così: se in campionato per lui sono state tre panchine, con Lazio, Juve e Udinese, Emmanuel ha presentato il biglietto da visita più prestigioso possibile in Coppa: un gol allo Juventus Stadium nel 3-2 con i bianconeri agli ottavi. Nato in Costa d'Avorio ed emigrato in Italia a 8 anni insieme con la famglia, Kalou e Drogba come idoli e una certa somiglianza con Gervinho per il modo di giocare, Latte Lath è della medesima scuderia di Manolo Gabbiadini (Silvio Pagliari). Il ds azzurro Giuntoli, da sempre in prima fila sui giovani, lo segue con grande attenzione: il Napoli del futuro passa dal presente.