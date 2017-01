Il nuovo calendario del Napoli scaturito dai due impegni di Coppa Italia contro la Juventus ha scaturito malumore nello spogliatoio azzurro. A cominciare da Sarri: il tecnico dovrà gestire in condizioni di estrema difficoltà, e per la prima volta in carriera, un triplo impegno dal valore altissimo. Come riporta “Il Corriere dello Sport” in casa Napoli sono al vaglio tutte le soluzioni alternativi possibili. Le ipotesi: calendario alla mano, si sta provando a individuare una soluzione che soddisfi ogni parte in causa, dal Napoli e la Juve fino alla Roma e la Lega, ma considerando la quantità di impegni di campionato e di coppa, e le rispettive esigenze, l’incastro appare molto difficile.