Miguel Reina, padre del portiere del Napoli Pepe, è intervenuto a Radio Crc: "Quello che posso dire è che Pepe mi ha inviato un messaggio in cui mi ha scritto che oggi ha avuto oggi un fastidio muscolare. Nello specifico ha avvertito un indurimento del gemello del polpaccio destro, ma è una cosa che si risolverà nei prossimi giorni. Dovrebbe recuperare a breve, la speranza è che torni subito a far bene. Non sappiamo ancora se resterà o meno nel ritiro della nazionale, sosterrà altri esami strumentali nelle prossime ore. Difficile dire adesso se farà o meno ritorno anticipato in Italia. 50 gol subiti, sono troppi? A volte è anche una questione di sfortuna, è evidente però che i gol subiti siano troppi e c’è bisogno di maggiore concentrazione nella fase difensiva, da parte di tutti. Calo di tensione ad Empoli? Non parlo con Pepe prima di una gara perché lui sostiene che porti sfortuna. Ci ho parlato però dopo la partita e devo dire che Pepe non è soddisfatto di questo momento. C’è bisogno di parlarsi ed essere tutti più concentrati in campo. Contro la Juventus non sarà sufficiente solo giocare bene, bisognerà dare il massimo. Il Napoli ha tradizione in Coppa Italia il Napoli, in questa competizione può vantare un ottimo palmares. L’immagine del Napoli in Spagna dopo la doppia sfida con il Real è quella di una squadra molto forte, anche se in molti qui hanno fatto notare come la squadra regali troppi palloni agli avversari e questo è successo spesso contro il Real. Restare a Napoli da dirigente a fine carriera? Pepe è molto felice ed è amato dalla città. Anche la sua famiglia si trova molto bene. In futuro gli piacerebbe avere un altro ruolo qui, io sarei contento per lui e posso garantirvi che farebbe piacere anche a Pepe. Ma per parlare di questo è ancora presto”.