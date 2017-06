Secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport il Napoli ha delineato il piano per arrivare a Geronimo Rulli, portiere della Real Sociedad che nel suo contratto ha un diritto di controriscatto da 14 milioni in favore del Manchester City. E' proprio al City che il Napoli vorrebbe chiedere Rulli, in prestito con diritto di riscatto. Anche perchè, per acquistarlo dalla Real Sociedad, l'unica strada sarebbe la clausola rescissoria da 40 milioni. I Citizens, dal canto loro, vorrebbero che questo diritto si trasformi in obbligo, per avere la certezza che una volta esercitato il riscatto il portiere sarà rivenduto.