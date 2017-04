Il nome più accreditato come portiere della prossima stagione del Napoli è Szczesny. Il polacco, a quanto riporta Il Mattino, è l'obiettivo numero uno dei partenopei, ed è fortemente probabile che possa arrivare.



Il portiere lascerà la Roma per fare ritorno all'Arsenal a causa del termine del prestito, che scade quest'estate, ma i giallorossi non si sono tutelati in modo previdente visto l'alto interesse sull'estremo difensore. Il Napoli così pensa ad un'offerta da presentare ai Gunners.



Szcesny a Napoli ritroverebbe altresì dei compagni di nazionale, Milik e Zielinski, i quali avranno certamente avuto modo di discutere con l'amico in merito al suo futuro.



Ma i partenopei, nel caso in cui l'Arsenal decida di non volersi privare del polacco, stanno sondando altri i nomi. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Sirigu, in forza al Psg e con contratto in scadenza nel 2018.